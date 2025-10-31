Championnat de France Elite de badminton

2 Rue Michelle Guillais Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-06

Caen accueille pour la première fois les championnats de France Elite de badminton !

Les meilleurs joueurs et joueuses de l’Hexagone seront présents au Palais des Sports et s’affronteront pour remporter le titre de champion et championne de France.

15 ans après leur dernière venue, les championnats de France Elite de badminton reviennent à Caen !

Passionnés de badminton ou avides de découvrir ce sport tactique et rapide, prenez date !

Programme prévisionnel

Vendredi

Session 1 9h00 à 16h30 – Qualifications (40 matchs)

Session 2 : 18h00 à 22h00 – 1/8 de finales (20 matchs)

Samedi

Session 3 : 10h00 à 16h00 – 1/4 de finales (20 matchs)

Session 4 : 18h00 à 22h00 – 1/2 de finales (10 matchs)

Dimanche

Session 5 : 12h00 à 17h00 – Finales (5 matchs) .

English : Championnat de France Elite de badminton

Caen hosts the French Elite Badminton Championships for the first time!

The best players in France will be at the Palais des Sports to battle it out for the title of French champion.

German : Championnat de France Elite de badminton

Caen ist zum ersten Mal Gastgeber der französischen Elite-Meisterschaften im Badminton!

Die besten Spieler und Spielerinnen des Hexagons werden im Palais des Sports antreten und um den Titel des französischen Meisters und der französischen Meisterin kämpfen.

Italiano :

Caen ospita per la prima volta i Campionati francesi di badminton d’élite!

I migliori giocatori maschili e femminili di Francia saranno presenti al Palais des Sports per contendersi il titolo di campione francese.

Espanol :

Caen acoge por primera vez los Campeonatos de Francia de élite de bádminton

Los mejores jugadores y jugadoras de Francia se darán cita en el Palais des Sports para luchar por el título de campeón de Francia.

