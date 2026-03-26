Championnat de France élite pro Trinquet Mauléon Mauléon-Licharre

Championnat de France élite pro

Trinquet Mauléon 20 boulevard Gambetta Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Vous êtes invités au trinquet de Mauléon.

Tout l’après-midi, vous pourrez assister à deux parties de pelote à main nu dans le cadre du championnat de France élite pro. Tout d’abord, dans le groupe B, Ziarrusta/Iphar affronteront Maiz/Haroçarene. Ensuite, dans le groupe A, Etcheverria/Orhategaray rencontreront Larralde P./Ugarte. .

Trinquet Mauléon 20 boulevard Gambetta Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Championnat de France élite pro

L’événement Championnat de France élite pro Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Pays Basque