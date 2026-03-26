Championnat de France élite pro Trinquet Mauléon Mauléon-Licharre
Championnat de France élite pro Trinquet Mauléon Mauléon-Licharre samedi 28 mars 2026.
Championnat de France élite pro
Trinquet Mauléon 20 boulevard Gambetta Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Vous êtes invités au trinquet de Mauléon.
Tout l’après-midi, vous pourrez assister à deux parties de pelote à main nu dans le cadre du championnat de France élite pro. Tout d’abord, dans le groupe B, Ziarrusta/Iphar affronteront Maiz/Haroçarene. Ensuite, dans le groupe A, Etcheverria/Orhategaray rencontreront Larralde P./Ugarte. .
Trinquet Mauléon 20 boulevard Gambetta Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Championnat de France élite pro
L’événement Championnat de France élite pro Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Pays Basque
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