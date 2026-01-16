Championnat de France Escalade de Bloc Jeunes 2026 Edenwall Charnay-lès-Mâcon

Championnat de France Escalade de Bloc Jeunes 2026

Edenwall 39 allée Joanny Mommessin Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-02-07 08:30:00

fin : 2026-02-08 23:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Le club Ready To Grimpe accueille le Championnat de France de bloc JEUNES organisé par la FFME à Edenwall.

Le temps d’un week-end, les meilleurs jeunes français vont se départager sur le mur d’Edenwall pour déterminer les CHAMPIONS DE FRANCE 2026 dans chacune des catégories U15, U17, U19, Femmes et Hommes.

Programme prévisionnel

Samedi matin Qualifications U17 F & H

Samedi après-midi Qualifications U15 F & H

Samedi soir Finales U17 F & H

Dimanche matin Qualifications U19 F & H

Dimanche après-midi 1 Finales U15 F & H

Dimanche après-midi 2 Finales U19 F & H

N’hésitez pas à venir en spectateur pour profiter d’un beau spectacle !

L’entrée est gratuite et une buvette sera à votre disposition.

À noter Edenwall sera fermée ce jour là dans sa formule habituelle et son activité pourra être perturbée. Pensez à consulter le site d’Edenwall pour connaître toutes les informations sur les ouvertures avant et après le championnat.

Ready To Grimpe recherche également des bénévoles ! Si vous souhaitez participer à cet événement exceptionnel, toutes les informations sont disponibles sur le site.

Merci aux partenaires qui soutiennent cet événement

Prisesescalade.fr, E-space, Morpho, Artline, Adequason, LDC Chapiteau, Carrefour Market, Satoriz, Allianz Pegon, Dubois Ramonage, AMGL, Emilie Fontaine, Vieux Campeur, Beal, Charnay-lès-Mâcon, Département Saône-et-Loire, Région Bourgogne Franche-Comté .

Edenwall 39 allée Joanny Mommessin Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 72 65 68 20 contact@edenwall.fr



