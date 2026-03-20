Championnat de France F3P à Laon

Rue Marcel Levindrey Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Haute voltige en perspective !

Les meilleurs pilotes français d’aéromodélisme indoor se donnent rendez-vous à Laon pour un week-end spectaculaire ! Alors que vous soyez passionnés, curieux ou amateurs de sensations aériennes, venez assister à un show unique dans une ambiance sportive et conviviale !

Alors RV au Palais des Sports de Laon ! .

Rue Marcel Levindrey Laon 02000 Aisne Hauts-de-France brunodochez@gmail.com

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High-flying in prospect!

L’événement Championnat de France F3P à Laon Laon a été mis à jour le 2026-03-16 par OT du Pays de Laon