Championnat de France F3P à Laon Laon
Championnat de France F3P à Laon Laon samedi 11 avril 2026.
Championnat de France F3P à Laon
Rue Marcel Levindrey Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Haute voltige en perspective !
Les meilleurs pilotes français d’aéromodélisme indoor se donnent rendez-vous à Laon pour un week-end spectaculaire ! Alors que vous soyez passionnés, curieux ou amateurs de sensations aériennes, venez assister à un show unique dans une ambiance sportive et conviviale !
Alors RV au Palais des Sports de Laon ! .
Rue Marcel Levindrey Laon 02000 Aisne Hauts-de-France brunodochez@gmail.com
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High-flying in prospect!
L’événement Championnat de France F3P à Laon Laon a été mis à jour le 2026-03-16 par OT du Pays de Laon