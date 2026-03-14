Championnat de France Hansa à Chamouille Bouconville-Vauclair
Championnat de France Hansa à Chamouille Bouconville-Vauclair jeudi 14 mai 2026.
Championnat de France Hansa à Chamouille
RD 967 Bouconville-Vauclair Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17
Le lac de l’Ailette sera le cadre privilégié pour accueillir ce championnat de France de voile handivalide double et en solitaire !
Avis de course et inscription via urlr.me/eQgx7N
Le lac de l’Ailette sera le cadre privilégié pour accueillir ce championnat de France de voile handivalide double et en solitaire !
Avis de course et inscription via urlr.me/eQgx7N .
RD 967 Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France contact@lvhdf.fr
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English :
Lac de l’Ailette will be the ideal setting for this French championship of double-handed and single-handed disabled sailing!
Notice of race and registration via urlr.me/eQgx7N
L’événement Championnat de France Hansa à Chamouille Bouconville-Vauclair a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays de Laon