Championnat de France Indoor Féminin N2 Halle Chaban Delmas Valence
Halle Chaban Delmas Avenue Colonel Arnaud Beltrame Valence Drôme
2026-01-31
2026-02-01
2026-01-31
L’ultimate frisbee féminin sera à l’honneur à Valence. La halle Chaban Delmas accueillera les équipes du quart sud-est pour une compétition intense, placée sous le signe du sport, de l’engagement et de l’esprit d’équipe.
Halle Chaban Delmas Avenue Colonel Arnaud Beltrame Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Women?s ultimate frisbee takes center stage in Valence. The halle Chaban Delmas will welcome teams from the south-east of France for an intense competition based on sport, commitment and team spirit.
