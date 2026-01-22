Championnat de France Indoor Féminin N2 Halle Chaban Delmas Valence

Championnat de France Indoor Féminin N2

Halle Chaban Delmas Avenue Colonel Arnaud Beltrame Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-31

L’ultimate frisbee féminin sera à l’honneur à Valence. La halle Chaban Delmas accueillera les équipes du quart sud-est pour une compétition intense, placée sous le signe du sport, de l’engagement et de l’esprit d’équipe.

.

Halle Chaban Delmas Avenue Colonel Arnaud Beltrame Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes vazylence@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Women?s ultimate frisbee takes center stage in Valence. The halle Chaban Delmas will welcome teams from the south-east of France for an intense competition based on sport, commitment and team spirit.

L’événement Championnat de France Indoor Féminin N2 Valence a été mis à jour le 2026-01-20 par Valence Romans Tourisme