Championnat de France Jeunes de tir à l’arc Zone de Millepertuis Yzeure

Championnat de France Jeunes de tir à l’arc

Zone de Millepertuis Complexe de la Raquette Yzeure Allier

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-22

2026-02-20

La Compagnie d’Arc d’Yzeure a l’honneur d’accueillir du 20 au 22 février 2026 le Championnat de France Jeunes de tir en salle à 18 mètres, le rendez-vous incontournable de la discipline hivernale la plus pratiquée en France.

Zone de Millepertuis Complexe de la Raquette Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 70 26 94

From February 20 to 22, 2026, the Compagnie d’Arc d’Yzeure is honored to host the Championnat de France Jeunes de tir en salle à 18 mètres, the must-attend event in France’s most popular winter discipline.

