Championnat de France KZ2, KZ2 Master, KZ2 Gentleman et Handikart Idéal Kart piste de karting Juvaincourt vendredi 26 septembre 2025.

Idéal Kart piste de karting 240 Rue de Champagne Juvaincourt Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-26

fin : 2025-09-28

2025-09-26

Championnat de France KZ2, KZ2 Master, KZ2 Gentleman et Handikart sur le circuit de Mirecourt-Juvaincourt.

Idéal Kart piste de karting.

Le 3e meeting FFSA Karting de la saison 2025 va se dérouler dans le cadre champêtre de Mirecourt, dans les Vosges. La piste de karting de Mirecourt se situe aux abords directs de l’Aéropôle Sud Lorraine et du circuit automobile de Mirecourt. Le tracé sinueux long de 1267 m, dans sa version sans chicane, comporte une douzaine de virages variés dont une longue parabolique juste après le départ. Réputé pour son exigence technique au niveau des châssis, pilier du Championnat de la Ligue de Karting du Grand Est, il a déjà reçu plusieurs Championnats et Coupes de France dans la plupart des catégories fédérales.

Organisé par l’ASK Lorraine KartTout public

Idéal Kart piste de karting 240 Rue de Champagne Juvaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 70 78 01 36

English :

French KZ2, KZ2 Master, KZ2 Gentleman and Handikart championships on the Mirecourt-Juvaincourt circuit.

Ideal Kart karting track.

The 3rd FFSA Karting meeting of the 2025 season will take place in the rural setting of Mirecourt, in the Vosges. The Mirecourt karting track is located right next to the Aéropôle Sud Lorraine and the Mirecourt motor racing circuit. The 1,267 m long winding track, in its version without chicane, features a dozen varied bends, including a long parabolic just after the start. Renowned for its technically demanding chassis, and a mainstay of the Grand Est Karting League Championship, it has already hosted several French Championships and Cups in most federal categories.

Organized by ASK Lorraine Kart

German :

Französische Meisterschaft KZ2, KZ2 Master, KZ2 Gentleman und Handikart auf der Rennstrecke von Mirecourt-Juvaincourt.

Idéal Kart Kartbahn.

Das dritte FFSA-Kart-Meeting der Saison 2025 wird in der ländlichen Umgebung von Mirecourt in den Vogesen stattfinden. Die Kartbahn von Mirecourt befindet sich in unmittelbarer Nähe des Aéropôle Sud Lorraine und der Autorennbahn von Mirecourt. Die 1267 m lange, kurvenreiche Strecke in der Version ohne Schikane umfasst ein Dutzend abwechslungsreiche Kurven, darunter eine lange Parabolika direkt nach dem Start. Die für ihre technischen Anforderungen an die Fahrgestelle bekannte Strecke ist ein Eckpfeiler der Meisterschaft der Karting-Liga des Grand Est und hat bereits mehrere französische Meisterschaften und Pokale in den meisten Bundesklassen erhalten.

Organisiert von der ASK Lorraine Kart

Italiano :

Campionati francesi KZ2, KZ2 Master, KZ2 Gentleman e Handikart sul circuito di Mirecourt-Juvaincourt.

Ideal Kart pista di karting.

Il 3° meeting FFSA Karting della stagione 2025 si svolgerà nella cornice rurale di Mirecourt, nei Vosgi. Il kartodromo di Mirecourt si trova proprio accanto all’Aéropôle Sud Lorraine e al circuito automobilistico di Mirecourt. Il tracciato, lungo 1.267 metri e tortuoso, senza chicane, presenta una dozzina di curve varie, tra cui una lunga parabolica subito dopo la partenza. Rinomato per i suoi telai tecnicamente impegnativi, e pilastro del campionato Grand Est Karting League, ha già ospitato diversi campionati e coppe francesi nella maggior parte delle categorie federali.

Organizzato da ASK Lorraine Kart

Espanol :

Campeonatos de Francia de KZ2, KZ2 Master, KZ2 Gentleman y Handikart en el circuito de Mirecourt-Juvaincourt.

Ideal Kart pista de karting.

La 3ª reunión de karting de la FFSA de la temporada 2025 tendrá lugar en el entorno rural de Mirecourt, en los Vosgos. La pista de karting de Mirecourt está situada justo al lado del Aéropôle Sud Lorraine y del circuito automovilístico de Mirecourt. La sinuosa pista de 1.267 m de longitud, sin chicane, cuenta con una docena de curvas variadas, incluida una larga parabólica justo después de la salida. Conocido por su exigencia técnica y pilar del Campeonato de la Liga de Karting del Gran Este, ya ha albergado varios Campeonatos de Francia y Copas en la mayoría de las categorías federadas.

Organizado por ASK Lorraine Kart

