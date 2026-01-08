Championnat de France Main nue Arcangues

Championnat de France Main nue

Trinquet d’Arcangues Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Finales

11h Nationale B Itsasuarrak/ Amikuze

16h M22 Itsasuarrak Goizeko izarra

17h Nationale A Sarako izarra Urrunarrak .

Trinquet d'Arcangues Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Championnat de France Main nue

