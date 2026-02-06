Championnat de France Masters ski nordique Stade international de biathlon Bessans

Championnat de France Masters ski nordique

Stade international de biathlon Le Carreley Bessans Savoie

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

2026-03-07

Le prochain Championnat de France Masters de ski nordique se tiendra à Bessans, avec également une compétition pour les biathlètes Masters le samedi matin (challenge national biathlon en course individuelle). 20km jusqu’à M9 et 10km au-delà.

Stade international de biathlon Le Carreley Bessans 73480 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 99 06 info@hautemaurienne.com

English : French Masters Nordic Ski Championship

The next French Masters Nordic Skiing Championships will be held in Bessans, with a competition for Masters biathletes on Saturday morning (national biathlon challenge individual race). 20km up to M9 and 10km beyond.

