Championnat de France Match de Tennis de table Rue de la République Eu

Championnat de France Match de Tennis de table Rue de la République Eu samedi 13 septembre 2025.

Championnat de France Match de Tennis de table

Rue de la République Gymnase Municipal de Eu Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 16:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Championnat de France par équipe Tennis de table Mers Le Tréport Eu VS Lille Métropole TT3

Buvette

Gratuit .

Rue de la République Gymnase Municipal de Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 46 65 01 51 ttmte@orange.fr

English : Championnat de France Match de Tennis de table

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Championnat de France Match de Tennis de table Eu a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers