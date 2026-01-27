Championnat de France Moto Club Angérien Mazeray
Championnat de France Moto Club Angérien Mazeray samedi 4 avril 2026.
Championnat de France
Moto Club Angérien Circuit du Puy de Poursay Mazeray Charente-Maritime
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
2026-04-04
Le 24MX Tour débarque à Saint-Jean-d’Angély !
Préparez-vous à vivre un week-end 100% adrénaline ! Des courses spectaculaires, les meilleurs pilotes nationaux, une ambiance de folie et toute l’intensité du motocross réunies sur un circuit mythique.
Moto Club Angérien Circuit du Puy de Poursay Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 25 45 40 motoclub.angerien@gmail.com
English :
The 24MX Tour comes to Saint-Jean-d?Angély!
Get ready for a 100% adrenalin-pumping weekend! Spectacular races, the best national riders, a crazy atmosphere and all the intensity of motocross on a legendary circuit.
