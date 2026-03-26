Championnat de France Mini Trial

Dimanche 29 mars 2026. Zones naturelles du Mas de Becquier Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Championnat de France de Mini Trial.

Dimanche 29 mars, les passionnés de sport mécanique pourront assister au Championnat de France de Mini Trial, organisé par le TLCB, dans les zones naturelles du Mas de Becquier.



La compétition débutera en matinée, avec buvette et petite restauration sur place pour profiter de la journée dans une ambiance conviviale.

En partenariat avec Beta Motorcycles, une demi-journée découverte du trial est également proposée les 28 et 29 mars au terrain de la Durance (près de la déchetterie). .

Zones naturelles du Mas de Becquier Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

French Mini Trial Championship.

L’événement Championnat de France Mini Trial Barbentane a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence