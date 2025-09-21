Championnat de France Motocross à l’Ancienne Route du Morvan Saint-Éloi
Route du Morvan Circuit de Forges Saint-Éloi Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-09-21 08:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Compétition de motocross à l’ancienne à SAINT ELOI le dimanche 21 septembre.
Parking sur place gratuit.
Entrée à 10€ Gratuit pour les moins de 16 ans !
Buvette et restauration sur place.
Un événement pour toute la famille, où petit ou grand, pourront venir encourager les talents du motocross et partager un moment convivial et sportif. .
Route du Morvan Circuit de Forges Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 58 44 48
