Championnat de France Motocross à l’Ancienne Route du Morvan Saint-Éloi dimanche 21 septembre 2025.

Route du Morvan Circuit de Forges Saint-Éloi Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-21 08:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Compétition de motocross à l’ancienne à SAINT ELOI le dimanche 21 septembre.

Parking sur place gratuit.

Entrée à 10€ Gratuit pour les moins de 16 ans !

Buvette et restauration sur place.

Un événement pour toute la famille, où petit ou grand, pourront venir encourager les talents du motocross et partager un moment convivial et sportif. .

Route du Morvan Circuit de Forges Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 58 44 48

