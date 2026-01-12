Championnat de France MX à l’ancienne Gare aux bateaux Moulins

Championnat de France MX à l’ancienne

Gare aux bateaux 65-73 route de Montilly Moulins Allier

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12

2026-04-12

En plus du talent de leurs pilotes venez admirer de magnifiques motos de cross de collection qui ont fait la gloire de la discipline dans les années 60 à 90.

English :

In addition to the talent of their riders, come and admire the magnificent vintage motocross bikes that made the sport famous from the 60s to the 90s.

