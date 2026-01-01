CHAMPIONNAT DE FRANCE NEIGE DE CANICROSS Font-Romeu-Odeillo-Via
CHAMPIONNAT DE FRANCE NEIGE DE CANICROSS Font-Romeu-Odeillo-Via vendredi 30 janvier 2026.
CHAMPIONNAT DE FRANCE NEIGE DE CANICROSS
Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Début : 2026-01-30 07:30:00
fin : 2026-01-30 16:00:00
2026-01-30
10h 12h et 13h30 20 h Remise des dossards
16h 18h Reconnaissances sans chiens
19h Briefing Championnat de France
Notre avis Un moment sportif et convivial
.
Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
English :
10h ? 12pm and 1:30pm 8pm: Bib number distribution
16h ? 18h Reconnaissance without dogs
7pm: French Championship briefing
Our opinion: A sporting and friendly event
