CHAMPIONNAT DE FRANCE NEIGE DE CANICROSS Font-Romeu-Odeillo-Via samedi 31 janvier 2026.
Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Début : 2026-01-31 07:30:00
fin : 2026-01-31 16:00:00
2026-01-31
7h45 Départ Skijoering 1 par 1
9h30 Départ Skijoering 2 par 2
11h30 Briefing enfants
12h Départ enfants 1 par 1
De 8h30 à 16h Village partenaires et foodtrucks
Notre avis Un moment sportif et convivial
Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
English :
7:45 am: Skijoering 1 par 1 start
9:30am: Skijoering 2 by 2 start
11:30am: Children’s briefing
12pm: Children start 1 by 1
8:30am to 4pm: Partner village and foodtrucks
Our verdict: A sporting and friendly event
