CHAMPIONNAT DE FRANCE NEIGE DE CANICROSS
Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Début : 2026-02-01 06:30:00
fin : 2026-02-01 14:00:00
2026-02-01
6h45 Briefing
7h45 Départ Skijoering 1 par 1
9h30 Départ Canicross 2 par 2
11h45 Départ enfants 1 par 1
13h30 Tombola au profit de l’APACapcir Ô chalet des 4 pattes
14 h Remise des prix
De 8h30 à 14h Village partenaires et foodtrucks
Notre avis Un moment sportif et convivial
.
Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
6:45 am: Briefing
7:45am: Skijoering 1 par 1 start
9:30am: Canicross start 2 by 2
11:45 am: Children start 1 by 1
1:30 p.m.: Tombola in aid of APACapcir Ô chalet des 4 pattes
2 p.m.: Prize-giving ceremony
8:30 a.m. to 2 p.m.: Partner village and foodtrucks
Our verdict: A sporting and convivial event
