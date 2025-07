Championnat de France ornithologique Espace René-Cassin Le Pellerin

Championnat de France ornithologique Espace René-Cassin Le Pellerin dimanche 26 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-26 09:00 –

Gratuit : non Tout public

Les 25 et 26 octobre prochains, Le Pellerin accueillera un événement exceptionnel : le Championnat national de la Fédération Française d’Ornithologie. Ce rendez-vous unique rassemblera plus de 3 000 oiseaux et transformera l’Espace René-Cassin en une véritable volière grandeur nature. Organisée par l’Association Nantaise des Amateurs d’Oiseaux, avec l’implication passionnée de M. Guillaud, éleveur local et habitué des concours ornithologiques, cette manifestation fera de notre commune la capitale française des oiseaux le temps d’un week-end.Canaris, mandarins, perruches, exotiques et bien d’autres espèces rares composeront un véritable festival de plumes et de chants. Des dizaines d’éleveurs amateurs présenteront leurs plus beaux protégés, fruits de longues années de soins et de sélection, dans l’espoir de décrocher les titres de Champion de France FFO 2025, décernés par un jury international composé de juges de la Fédération Française d’Ornithologie et de la Confédération Ornithologique Mondiale.Ouvert à tous les publics, cet événement familial promet un spectacle unique, une parade arc-en-ciel et de riches échanges entre passionnés et visiteurs. En parallèle, des temps dédiés permettront de sensibiliser petits et grands à la préservation des espèces, dont certaines ont aujourd’hui disparu à l’état sauvage. À noter : la semaine précédant l’exposition grand public sera consacrée à la compétition technique et une journée sera réservée aux enfants des centres de loisirs de la ville. Ce rendez-vous exceptionnel mérite d’être inscrit dès maintenant dans vos agendas ! Un article complet suivra prochainement pour tout savoir sur le programme et les temps forts.

Espace René-Cassin Le Pellerin 44640