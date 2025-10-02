Championnat de France Para Canoe Kayak adapté Lissac-sur-Couze

Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze

Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-05

2025-10-02

Championnat de France para canoë et kayak adapté
Au Lac du Causse   .

Lac du Causse Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

