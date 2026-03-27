Championnat de France Para de Tennis de Table Gymnase Joseph Plat Salaise-sur-Sanne

Championnat de France Para de Tennis de Table

Gymnase Joseph Plat 26 rue Pierre Avit Nicolas Salaise-sur-Sanne Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 08:00:00

fin : 2026-05-13 17:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Championnat de France de tennis de table dédié à des personnes (-21 ans) en situation de handicap mental/ maladie psychique

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Gymnase Joseph Plat 26 rue Pierre Avit Nicolas Salaise-sur-Sanne 38150 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 23 76 86 fabien.laniel@gmail.com

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English :

French Table Tennis Championship for people (under 21) with mental disabilities/psychological illnesses

L’événement Championnat de France Para de Tennis de Table Salaise-sur-Sanne a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône