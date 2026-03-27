Championnat de France Para de Tennis de Table Gymnase Joseph Plat Salaise-sur-Sanne
Championnat de France Para de Tennis de Table Gymnase Joseph Plat Salaise-sur-Sanne mercredi 13 mai 2026.
Championnat de France Para de Tennis de Table
Gymnase Joseph Plat 26 rue Pierre Avit Nicolas Salaise-sur-Sanne Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 08:00:00
fin : 2026-05-13 17:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Championnat de France de tennis de table dédié à des personnes (-21 ans) en situation de handicap mental/ maladie psychique
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Gymnase Joseph Plat 26 rue Pierre Avit Nicolas Salaise-sur-Sanne 38150 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 23 76 86 fabien.laniel@gmail.com
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English :
French Table Tennis Championship for people (under 21) with mental disabilities/psychological illnesses
L’événement Championnat de France Para de Tennis de Table Salaise-sur-Sanne a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône