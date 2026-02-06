Championnat de France pelote à main nue Hasparren

Championnat de France pelote à main nue Hasparren dimanche 8 février 2026.

Trinquet Berria Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08

2026-02-08

Le 1/4 de finale opposera à 16h, P. Larralde contre P. Guichandut et à 17h , J. Mariluz contre B. Gurruchaga   .

Trinquet Berria Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

