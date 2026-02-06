Championnat de France pelote à main nue Hasparren
Championnat de France pelote à main nue Hasparren dimanche 8 février 2026.
Championnat de France pelote à main nue
Trinquet Berria Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Le 1/4 de finale opposera à 16h, P. Larralde contre P. Guichandut et à 17h , J. Mariluz contre B. Gurruchaga .
Trinquet Berria Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
English : Championnat de France pelote à main nue
L’événement Championnat de France pelote à main nue Hasparren a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Pays Basque