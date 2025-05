CHAMPIONNAT DE FRANCE PLAYOFF / 3ÈME PLACE – Montpellier, 17 mai 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

CHAMPIONNAT DE FRANCE PLAYOFF / 3ÈME PLACE 195 avenue Jacques Cartier Montpellier Hérault

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Rejoignez l’équipe du Montpellier Water-polo le Samedi 17 Mai à 20h15 pour la Petite Finale !

Achetez vos billets en ligne ou au guichet.

Profitez d’une ambiance festive avec une buvettes et animations avant et après le match.

N’oubliez pas vos couleurs ! .

195 avenue Jacques Cartier

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 15 63 00

English :

Join the Montpellier Water-polo team on Saturday May 17 at 8.15pm for the Petite Finale!

German :

Begleiten Sie das Team von Montpellier Water-polo am Samstag, den 17. Mai um 20:15 Uhr zum Kleinen Finale!

Italiano :

Unitevi alla squadra di pallanuoto del Montpellier sabato 17 maggio alle 20.15 per la Petite Finale!

Espanol :

Únase al equipo de waterpolo de Montpellier el sábado 17 de mayo a las 20:15 para la Petite Finale

