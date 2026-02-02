Championnat de France Pole Sport & Aérien Auditorium Sophie Dessus Uzerche
L’ auditoirum Sophie Dessus à la chance de recevoir le championnat de France Pole Sport et Aérien organisé par Off’Pole Brive-La-Gaillarde .
Programme
– Vendredi 20 février Gala du Off Pole Studio Voyage Pluriel à 20h30
Ouverture des portes au public à 20h
– Samedi 21 février Championnat de France Pole Sport FFD à partir de 10h
Ouverture des portes au public à 10h10
Remise des prix estimée à 21h45
– Dimanche 22 février Championnat de France Aérien Sport (cerceau aérien et flying pole) à partir de 9h45
Ouverture des portes au public à 9h45
Remise des prix estimée à 16h15
Réservations sur auditorium.uzerche.fr .
Auditorium Sophie Dessus 14 allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine offpolestudio@gmail.com
