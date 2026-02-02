Championnat de France Pole Sport & Aérien Auditorium Sophie Dessus Uzerche

Championnat de France Pole Sport & Aérien

L’ auditoirum Sophie Dessus à la chance de recevoir le championnat de France Pole Sport et Aérien organisé par Off’Pole Brive-La-Gaillarde .

Programme

– Vendredi 20 février Gala du Off Pole Studio Voyage Pluriel à 20h30

Ouverture des portes au public à 20h

– Samedi 21 février Championnat de France Pole Sport FFD à partir de 10h

Ouverture des portes au public à 10h10

Remise des prix estimée à 21h45

– Dimanche 22 février Championnat de France Aérien Sport (cerceau aérien et flying pole) à partir de 9h45

Ouverture des portes au public à 9h45

Remise des prix estimée à 16h15

Réservations sur auditorium.uzerche.fr .

Auditorium Sophie Dessus 14 allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine offpolestudio@gmail.com

