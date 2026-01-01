Championnat de France Pompiers ski de fond Les Fourgs

Championnat de France Pompiers ski de fond

La Coupe Les Fourgs Doubs

Début : 2026-01-17 09:00:00

fin : 2026-01-17 17:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Une journée exceptionnelle placée sous le signe du sport, de la camaraderie et de la solidarité, réunissant des sapeurs-pompiers venus de toute la France.

Rendez-vous à La Coupe, aux Fourgs, au cœur du Doubs, pour une grande fête du ski nordique.

Au programme des épreuves sportives de haut niveau, des moments de partage, et une ambiance chaleureuse typique du monde pompier !

Un événement unique pour célébrer l’engagement, le dépassement de soi et la passion commune pour le ski de fond.

La Coupe Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

