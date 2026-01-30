Championnat de France précision d’atterrissage parapente

308 rue paul corbin Passy Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Du 4 au 6 avril 2026, Passy accueille le Championnat de France de Précision d’Atterrissage en parapente. Les meilleurs pilotes français s’affrontent dans une discipline spectaculaire où chaque centimètre compte.

.

308 rue paul corbin Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 13 59 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : French Paragliding Landing Accuracy Championship

From April 4 to 6, 2026, Passy plays host to the French Paragliding Precision Landing Championship. The best French pilots compete in a spectacular discipline where every centimeter counts.

L’événement Championnat de France précision d’atterrissage parapente Passy a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de Passy