Championnat de France précision d’atterrissage parapente Passy

Du 4 au 6 avril 2026, Passy accueille le Championnat de France de Précision d’Atterrissage en parapente. Les meilleurs pilotes français s’affrontent dans une discipline spectaculaire où chaque centimètre compte.
English : French Paragliding Landing Accuracy Championship
From April 4 to 6, 2026, Passy plays host to the French Paragliding Precision Landing Championship. The best French pilots compete in a spectacular discipline where every centimeter counts.
