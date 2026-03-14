Championnat de France quadcross & motocross

Circuit La Vallée des bateaux Faye-sur-Ardin Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Organisé par MC Trac, championnat de France de quad cross et de motocross. .

Circuit La Vallée des bateaux Faye-sur-Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 76 71 41

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English : Championnat de France quadcross & motocross

L’événement Championnat de France quadcross & motocross Faye-sur-Ardin a été mis à jour le 2026-03-11 par CC Val de Gâtine