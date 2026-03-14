Championnat de France quadcross & motocross Faye-sur-Ardin
Championnat de France quadcross & motocross Faye-sur-Ardin dimanche 29 mars 2026.
Championnat de France quadcross & motocross
Circuit La Vallée des bateaux Faye-sur-Ardin Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Organisé par MC Trac, championnat de France de quad cross et de motocross. .
Circuit La Vallée des bateaux Faye-sur-Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 76 71 41
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English : Championnat de France quadcross & motocross
L’événement Championnat de France quadcross & motocross Faye-sur-Ardin a été mis à jour le 2026-03-11 par CC Val de Gâtine