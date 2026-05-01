Dampierre-sous-Brou

Championnat de France side-car cross

Circuit des Tonnes Dampierre-sous-Brou Eure-et-Loir

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Venez voir les meilleurs pilotes français en action sur le circuit des Tonnes à Dampierre-sous-Brou. Vivez une expérience exceptionnelle en plein cœur de l’action avec le championnat de France Side-Car-Cross et deux compétitions de motocross (Championnat de ligue + trophée Impulse).

Parking gratuit.

Restauration sur place.

Billetterie sur place.

Le side-car cross est un mélange explosif de vitesse, de technique et d’adrénaline qui vous offre un show palpitant. Chaque course est un véritable défi, où l’équilibre et la coordination entre pilote et passager sont cruciaux.

Que vous soyez passionné de sport mécanique ou simplement en quête d’une sortie en famille, cet événement saura vous combler. Profitez de l’ambiance conviviale et de l’effervescence des paddocks et participez à des animations pour petits et grands. 18 .

Circuit des Tonnes Dampierre-sous-Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Come and see the best French riders in action on the Circuit des Tonnes in Dampierre-sous-Brou. Enjoy an exceptional experience right in the heart of the action, with the French Side-Car-Cross Championship and two motocross competitions (League Championship + Impulse Trophy).

L’événement Championnat de France side-car cross Dampierre-sous-Brou a été mis à jour le 2026-05-07 par OT GRAND CHATEAUDUN