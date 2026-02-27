Championnat de France Spécial Border Collie Fursac

Championnat de France Spécial Border Collie Fursac dimanche 1 mars 2026.

Montfromage Fursac Creuse

Tarif : – –

Spécial Border Collie, classe jeune,
Buvette, restauration sur réservation (avant le 23 février),
Entrée libre.   .

Montfromage Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 24 06 68 

