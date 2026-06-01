Championnat de France superbike Circuit Arnos

Arnos

Championnat de France superbike

Circuit 1 Camin Deu Circuit Arnos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 08:00:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Ce championnat représente le plus haut niveau de la moto en France. Catégories Moto 5, Pré Moto 4, Moto 4 Objectif Grand Prix By Motul, Supersport, Superbike, Yamaha Challenge 700, European Bikes.

En parallèle, pour la première fois sur le circuit, se déroulera le Championnat du Monde FIM Side-cars.

13h Visite de la voie des stands, séances de dédicaces des pilotes le midi.

Plusieurs food trucks, snacking, produits locaux, glaces, etc.

Billetterie en ligne ou sur place le week-end de la course (chèque et espèces uniquement).

Pass VIP Accès à la grille de départ de la course, privatisation de la terrasse 1 heure avant la course puis pendant la course, rencontre avec des pilotes et goodies. .

Circuit 1 Camin Deu Circuit Arnos 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 77 18 70 contact@circuit-pau-arnos.fr

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English : Championnat de France superbike

L’événement Championnat de France superbike Arnos a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Coeur de Béarn