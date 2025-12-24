Championnat de France Superbike, Place Luigi Chinetti Le Mans
Championnat de France Superbike, Place Luigi Chinetti Le Mans vendredi 3 avril 2026.
Championnat de France Superbike
Place Luigi Chinetti Circuit Bugatti Le Mans Sarthe
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-05
2026-04-03
Rendez-vous au Mans pour les championnats de France Superbike !
La Fédération Française de Motocyclisme (FFM) dévoile officiellement le calendrier du Championnat de France Superbike 2026. Du légendaire circuit Bugatti, hôte traditionnel de l’étape inaugurale, au mythique tracé de Nevers Magny-Cours qui accueillera pour la toute première fois une finale regroupant Promosport et FSBK, l’année 2026 composée de 6 épreuves s’annonce palpitante.
• 3 5 avril Le Mans (72) ASM ACO.
• 30 avril 3 mai Lédenon (30) MC Lédenon.
• 28 31 mai Nogaro (32) ASM Armagnac Bigorre.
• 18 21 juin Pau Arnos (64) MC Pau Arnos.• 30 juillet 2 août Le Vigeant (31) Val de Vienne Moto.
• 24 & 27 septembre Magny-Cours (58) MC Nevers et de la Nièvre. .
Place Luigi Chinetti Circuit Bugatti Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire ticket@lemans.org
English :
See you in Le Mans for the French Superbike championships!
