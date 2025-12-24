Championnat de France Superbike, Place Luigi Chinetti Le Mans

Championnat de France Superbike

Rendez-vous au Mans pour les championnats de France Superbike !

La Fédération Française de Motocyclisme (FFM) dévoile officiellement le calendrier du Championnat de France Superbike 2026. Du légendaire circuit Bugatti, hôte traditionnel de l’étape inaugurale, au mythique tracé de Nevers Magny-Cours qui accueillera pour la toute première fois une finale regroupant Promosport et FSBK, l’année 2026 composée de 6 épreuves s’annonce palpitante.

• 3 5 avril Le Mans (72) ASM ACO.

• 30 avril 3 mai Lédenon (30) MC Lédenon.

• 28 31 mai Nogaro (32) ASM Armagnac Bigorre.

• 18 21 juin Pau Arnos (64) MC Pau Arnos.• 30 juillet 2 août Le Vigeant (31) Val de Vienne Moto.

• 24 & 27 septembre Magny-Cours (58) MC Nevers et de la Nièvre. .

See you in Le Mans for the French Superbike championships!

