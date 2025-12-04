Championnat de France Ultimate Indoor GYMNASE PAUL-JEAN TOULET Pau

Championnat de France Ultimate Indoor

GYMNASE PAUL-JEAN TOULET 89 AVENUE DU LOUP Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Dernier jour de la compétition placé sous le signe de l’énergie et du fair-play?! Neuf équipes de Nouvelle Aquitaine vont s’affronter dans une ambiance survoltée. Venez vibrer au rythme des matchs, découvrir l’esprit unique de l’ultimate et partager un moment convivial autour de la buvette ouverte à tous.

Entrée libre Buvette ouverte à tous sur place. .

GYMNASE PAUL-JEAN TOULET 89 AVENUE DU LOUP Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 16 00 02 ultimate.pau@gmail.com

