Championnat de Frane Flat-Track et Speedway Moto Club Marmandais Marmande

Championnat de Frane Flat-Track et Speedway

Moto Club Marmandais Carpète Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Venez vivre à Marmande la première course de la saison avec un Championnat de France de Flat Track (Dirt bike & Tracker) et Speedway (Elite, 250cc, Kids & Rookie) !

Venez vivre à Marmande la première course de la saison avec un Championnat de France de Flat Track (Dirt bike & Tracker) et Speedway (Elite, 250cc, Kids & Rookie) !

Déroulement

– 10h30 Essais

– 13h30 Présentation des pilotes

-14h 1ère manche

Buvette et restauration sur place

Repas course le midi sur réservation. .

Moto Club Marmandais Carpète Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 92 78 62 contact@grasstrack-marmande.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Championnat de Frane Flat-Track et Speedway

Come to Marmande for the first race of the season with a French Flat Track (Dirt bike & Tracker) and Speedway (Elite, 250cc, Kids & Rookie) Championship!

L’événement Championnat de Frane Flat-Track et Speedway Marmande a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Val de Garonne