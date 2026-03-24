Championnat de Frane Flat-Track et Speedway Moto Club Marmandais Marmande
Championnat de Frane Flat-Track et Speedway Moto Club Marmandais Marmande samedi 28 mars 2026.
Championnat de Frane Flat-Track et Speedway
Moto Club Marmandais Carpète Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Venez vivre à Marmande la première course de la saison avec un Championnat de France de Flat Track (Dirt bike & Tracker) et Speedway (Elite, 250cc, Kids & Rookie) !
Venez vivre à Marmande la première course de la saison avec un Championnat de France de Flat Track (Dirt bike & Tracker) et Speedway (Elite, 250cc, Kids & Rookie) !
Déroulement
– 10h30 Essais
– 13h30 Présentation des pilotes
-14h 1ère manche
Buvette et restauration sur place
Repas course le midi sur réservation. .
Moto Club Marmandais Carpète Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 92 78 62 contact@grasstrack-marmande.com
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English : Championnat de Frane Flat-Track et Speedway
Come to Marmande for the first race of the season with a French Flat Track (Dirt bike & Tracker) and Speedway (Elite, 250cc, Kids & Rookie) Championship!
L’événement Championnat de Frane Flat-Track et Speedway Marmande a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Val de Garonne
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