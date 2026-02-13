Championnat De Gironde 2026 – 1ʳᵉ Étape Au BDX Park, BDX-Park, Bordeaux

Championnat De Gironde 2026 – 1ʳᵉ Étape Au BDX Park Samedi 28 février, 09h00 BDX-Park Gironde

Entrée au public: gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T09:00:00+01:00 – 2026-02-28T22:00:00+01:00

Fin : 2026-02-28T09:00:00+01:00 – 2026-02-28T22:00:00+01:00

La première étape du Championnat de Gironde Skateboard 2026 se déroulera au BDX Park, marquant le lancement officiel de la saison. Organisé par le Comité Départemental de Roller et Skateboard de la Gironde, ce championnat vise à rendre la compétition accessible au plus grand nombre, des jeunes riders aux pratiquants confirmés.

Ouverte aux licenciés comme aux non-licenciés, cette étape propose plusieurs catégories allant des moins de 10 ans aux Masters, incluant également une catégorie Filles. La journée sera rythmée par les épreuves sportives, mais aussi par des temps d’animation ouverts au public.

En parallèle de la compétition, un atelier créatif de customisation de skateboards sera animé par l’artiste Endurance Pastel, en partenariat avec POSCA, permettant aux participants de découvrir l’expression artistique liée à la culture skate. Un Cash for Tricks, doté de 300 € en cash et organisé autour d’un module customisé, viendra clôturer l’événement.

Plus de 2 000 € de lots seront distribués grâce au soutien de partenaires engagés dans le développement du skateboard. L’événement est gratuit et ouvert au public, dans une ambiance conviviale mêlant sport, culture urbaine et créativité.

BDX-Park 7 quai deschamps Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bordeaux-skate-culture.org/championnat-de-gironde-2026-1er-etape/ »}]

Première étape du Championnat de Gironde Skateboard 2026 au BDX Park. Compétition ouverte à tous, avec catégories, atelier créatif POSCA et Cash for Tricks. Entrée gratuite. Skateboard championnat

Martin Mallo