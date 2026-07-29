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AGENDA · Paimpol

Championnat de godille Paimpol

samedi 8 août 2026 · Paimpol

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
Quai Neuf
Ville
22500 Paimpol
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Paimpol

Championnat de godille

Quai Neuf Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 13:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Le port de Paimpol accueille le championnat de godille avec les meilleurs godilleurs de Bretagne. Spectacle et sport en perspective. Inscrivez-vous !
Entraînements et inscriptions le samedi, et championnat le dimanche. Buvette, boutique etc. accompagneront cette fête. Vous pouvez dès maintenant vous pré-inscrire pour cette nouvelle édition.   .

Quai Neuf Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 41 61 71 

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English :

L’événement Championnat de godille Paimpol a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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