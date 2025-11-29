Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Championnat de kick-boxing LOURDES Lourdes

Championnat de kick-boxing LOURDES Lourdes samedi 29 novembre 2025.

Championnat de kick-boxing

LOURDES 27 Chemin Lannedarré Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-30 19:00:00

Date(s) :
2025-11-29

Organisé par le Boxing Full Contact Lourdais.

– informations à venir –
27 Chemin Lannedarré Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 11 68 03 39 

English :

Organized by Boxing Full Contact Lourdais.

? more information to come?

German :

Organisiert vom Boxing Full Contact Lourdais.

? kommende Informationen ?

Italiano :

Organizzato da Boxing Full Contact Lourdais.

ulteriori informazioni in arrivo

Espanol :

Organizado por Boxing Full Contact Lourdais.

? más información

L’événement Championnat de kick-boxing Lourdes a été mis à jour le 2025-11-07 par OT de Lourdes|CDT65