Championnat de kin-ball juniors Gymnase Nelson Mandela Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-25 09:30 – 17:30

Gratuit : oui Gratuit En famille, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Tout public, Senior, Etudiant, Adulte – Age maximum : 99

La journée de championnat est organisée par le club du Nantes Atlantique Kin-ball Club (NAKC).Chaque équipe joue 3 matchs dans la journée. Les matchs durent environ 45 min. Le championnat accueille des équipes de toute la France. A partir de 9h30, au gymnase Nelson Mandela sur l’île de Nantes. Evénement gratuit, restauration et buvette sur place. Le kin-ball est un sport collectif avec trois équipes sur le terrain et un gros ballon. Plus d’infos sur nakc.fr.

Gymnase Nelson Mandela Île de Nantes Nantes 44200

02 40 41 54 30 wilfrid.bordet@mairie-nantes.fr