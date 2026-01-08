Championnat de la Corrèze CROSS

Boulevard Léon Blum Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Le club ELAN USSEL, en partenariat avec le comité d’athlétisme de la Corrèze, organise le championnat de la Corrèze de Cross, compétition ayant lieu au square Henri Dunant et dans le bois de Grammont. .

Boulevard Léon Blum Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 70 61 15 athletissim@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Championnat de la Corrèze CROSS

L’événement Championnat de la Corrèze CROSS Ussel a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze