Championnat de la Corrèze CROSS Ussel dimanche 11 janvier 2026.
Le club ELAN USSEL, en partenariat avec le comité d’athlétisme de la Corrèze, organise le championnat de la Corrèze de Cross, compétition ayant lieu au square Henri Dunant et dans le bois de Grammont. .
Boulevard Léon Blum Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 70 61 15 athletissim@hotmail.fr
