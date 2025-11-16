CHAMPIONNAT DE LIGUE GLISSE Ile de Mazerolles Sucé-sur-Erdre
CHAMPIONNAT DE LIGUE GLISSE Ile de Mazerolles Sucé-sur-Erdre dimanche 16 novembre 2025.
CHAMPIONNAT DE LIGUE GLISSE
Ile de Mazerolles Club Nautique de Mazerolles Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
le Club Nautique de Mazerolles accueille le Championnat de ligue des Pays de la Loire
Au programme ; Wingfoil, Windfoil, et Planches à voile .
Ile de Mazerolles Club Nautique de Mazerolles Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 76 80 contact@cnmaz.fr
English :
club Nautique de Mazerolles hosts the Pays de la Loire League Championship
German :
der Club Nautique de Mazerolles ist Gastgeber der Ligameisterschaft der Pays de la Loire
Italiano :
il Club Nautique de Mazerolles ospita il Campionato di Lega del Pays de la Loire
Espanol :
el Club Nautique de Mazerolles acoge el Campeonato de Liga de los Países del Loira
L’événement CHAMPIONNAT DE LIGUE GLISSE Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-11-07 par Pays Erdre Canal Forêt