CHAMPIONNAT DE LIGUE GLISSE Ile de Mazerolles Sucé-sur-Erdre dimanche 16 novembre 2025.

Ile de Mazerolles Club Nautique de Mazerolles Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16

2025-11-16

le Club Nautique de Mazerolles accueille le Championnat de ligue des Pays de la Loire
Au programme ; Wingfoil, Windfoil, et Planches à voile   .

Ile de Mazerolles Club Nautique de Mazerolles Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 76 80  contact@cnmaz.fr

English :

club Nautique de Mazerolles hosts the Pays de la Loire League Championship

German :

der Club Nautique de Mazerolles ist Gastgeber der Ligameisterschaft der Pays de la Loire

Italiano :

il Club Nautique de Mazerolles ospita il Campionato di Lega del Pays de la Loire

Espanol :

el Club Nautique de Mazerolles acoge el Campeonato de Liga de los Países del Loira

