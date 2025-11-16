CHAMPIONNAT DE LIGUE GLISSE Ile de Mazerolles Sucé-sur-Erdre

CHAMPIONNAT DE LIGUE GLISSE

Ile de Mazerolles Club Nautique de Mazerolles Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

le Club Nautique de Mazerolles accueille le Championnat de ligue des Pays de la Loire

Au programme ; Wingfoil, Windfoil, et Planches à voile .

Ile de Mazerolles Club Nautique de Mazerolles Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 76 80 contact@cnmaz.fr

English :

club Nautique de Mazerolles hosts the Pays de la Loire League Championship

German :

der Club Nautique de Mazerolles ist Gastgeber der Ligameisterschaft der Pays de la Loire

Italiano :

il Club Nautique de Mazerolles ospita il Campionato di Lega del Pays de la Loire

Espanol :

el Club Nautique de Mazerolles acoge el Campeonato de Liga de los Países del Loira

L’événement CHAMPIONNAT DE LIGUE GLISSE Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-11-07 par Pays Erdre Canal Forêt