Championnat de ligue Nouvelle Aquitaine de patinage artistique: Coupe briviste (Patinoire Municipale Brive) Brive-la-Gaillarde

Championnat de ligue Nouvelle Aquitaine de patinage artistique: Coupe briviste (Patinoire Municipale Brive)

Avenue Léo Lagrange Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-14

Coupe Briviste de patinage artistique le 14 et 15 mars.

Entrée gratuite.

Espace de restauration sur place. .

Avenue Léo Lagrange Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

