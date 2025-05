Championnat de Ligue Occitanie Modélisme – Saint-Affrique, 18 mai 2025 07:00, Saint-Affrique.

Aveyron

Ça va chauffer à Saint-Affrique ! Le Championnat de Ligue Occitanie débarque !

Amateurs de vitesse et de sensations fortes, préparez-vous !

Le circuit de modélisme de Saint-Affrique accueille une manche du Championnat de Ligue Occitanie

Des bolides miniatures qui foncent à plus de 100 km/h

Une catégorie spectaculaire les 1/5 MOTO

Oui, des motos téléguidées… mais qui envoient du lourd !

Venez vibrer au rythme des moteurs, entrée GRATUITE pour le public

Que vous soyez passionné ou simple curieux, ce spectacle est à ne pas manquer ! .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 19 04 35 12

English :

Things are about to heat up in Saint-Affrique! The Occitanie League Championship arrives!

German :

Es wird heiß in Saint-Affrique! Die Ligameisterschaft Okzitanien geht an Land!

Italiano :

A Saint-Affrique la situazione si fa incandescente! Il Campionato di Lega Occitania è arrivato!

Espanol :

¡Las cosas están a punto de calentarse en Saint-Affrique! ¡El Campeonato de Liga de Occitanie ya está aquí!

