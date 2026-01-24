Championnat de Ligue Piste Nouvelle Aquitaine Circuit de voitures RC Saint-Priest-Taurion
Championnat de Ligue Piste Nouvelle Aquitaine Circuit de voitures RC Saint-Priest-Taurion dimanche 5 avril 2026.
Circuit de voitures RC Chauvan Saint-Priest-Taurion Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
2026-04-05
Le circuit de Saint-Priest-Taurion accueille une compétition dédiée aux passionnés de modélisme automobile, réunissant plusieurs catégories de voitures RC électriques et thermiques. Un rendez-vous spectaculaire mêlant précision, vitesse et performance mécanique. .
Circuit de voitures RC Chauvan Saint-Priest-Taurion 87480 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 45 91 01 pierre.cadeo@gmail.com
English : Championnat de Ligue Piste Nouvelle Aquitaine
