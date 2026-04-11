Championnat de ligue régionale série Finn, Cerdon, Cerdon

Championnat de ligue régionale série Finn 11 et 12 avril Cerdon Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T14:00:00+02:00 – 2026-04-11T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-12T10:00:00+02:00 – 2026-04-12T16:00:00+02:00

Dans le cadre du championnat de ligue régionale centre val de Loire,

le cercle de la voile du centre organise sur le site de l’étang du puits à Cerdon du Loiret une régate ouverte aux « Finn » ( dériveur solitaire) durant le week end du 11/12 avril prochain.

Cerdon etang du puits Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « cerclevoilecentre@gmail.com »}]

Régate organisée sur 2 jours à l’étang du puits Compétition de voile

Cercle de la voile du centre