Championnat de ligue régionale série Finn, Cerdon, Cerdon
Championnat de ligue régionale série Finn, Cerdon, Cerdon samedi 11 avril 2026.
Championnat de ligue régionale série Finn 11 et 12 avril Cerdon Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-11T14:00:00+02:00 – 2026-04-11T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-12T10:00:00+02:00 – 2026-04-12T16:00:00+02:00
Dans le cadre du championnat de ligue régionale centre val de Loire,
le cercle de la voile du centre organise sur le site de l’étang du puits à Cerdon du Loiret une régate ouverte aux « Finn » ( dériveur solitaire) durant le week end du 11/12 avril prochain.
Cerdon etang du puits Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « cerclevoilecentre@gmail.com »}]
Régate organisée sur 2 jours à l’étang du puits Compétition de voile
Cercle de la voile du centre
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