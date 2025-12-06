Championnat de Moselle Karaté Palais des sports Amnéville
Championnat de Moselle Karaté Palais des sports Amnéville samedi 6 décembre 2025.
Championnat de Moselle Karaté
Palais des sports 74 rue Clemenceau Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 07:30:00
fin : 2025-12-06 20:00:00
2025-12-06
Coupe et Championnat de Moselle KaratéTout public
Palais des sports 74 rue Clemenceau Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 6 04 43 54 56
English :
Moselle Karate Cup and Championship
German :
Pokal und Meisterschaft von Moselle Karate
Italiano :
Coppa e Campionati di Karate della Mosella
Espanol :
Copa y Campeonatos de Karate de Mosela
