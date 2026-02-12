Championnat de mus du Pays basque 2026 Tardets-Sorholus

Championnat de mus du Pays basque 2026 Tardets-Sorholus vendredi 13 février 2026.

Prefosta Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13

2026-02-13

Comme chaque année, le championnat de mus du Pays basque arrive à Prefosta, à Tardets,
Vous aimez jouer aux cartes ? Le mus n’a plus de secrets pour vous ? Motivez votre partenaire et, n’hésitez plus, inscrivez-vous.   .

Prefosta Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 27 10 55 

