Championnat de mus du Pays basque 2026 Tardets-Sorholus
Championnat de mus du Pays basque 2026 Tardets-Sorholus vendredi 13 février 2026.
Championnat de mus du Pays basque 2026
Prefosta Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Comme chaque année, le championnat de mus du Pays basque arrive à Prefosta, à Tardets,
Vous aimez jouer aux cartes ? Le mus n’a plus de secrets pour vous ? Motivez votre partenaire et, n’hésitez plus, inscrivez-vous. .
Prefosta Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 27 10 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Championnat de mus du Pays basque 2026
L’événement Championnat de mus du Pays basque 2026 Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Pays Basque