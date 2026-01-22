Championnat de mus du Pays basque Bar le Panoramic Chéraute

Championnat de mus du Pays basque

Bar le Panoramic 11 route de l’Hôpital-Saint-Blaise Chéraute Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Elkarbidea vous invite à Chéraute.

Vous aimez jouer aux cartes ? Le mus n’a plus de secret pour vous ? Venez participer au tournoi de mus du Pays basque. Sur inscription. .

Bar le Panoramic 11 route de l’Hôpital-Saint-Blaise Chéraute 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Championnat de mus du Pays basque

L’événement Championnat de mus du Pays basque Chéraute a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme Pays Basque