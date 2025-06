Championnat de normandie de canoë-kayak sprint – Carentan-les-Marais 22 juin 2025 10:00

Manche

Championnat de normandie de canoë-kayak sprint Port de plaisance Carentan-les-Marais Manche

Début : 2025-06-22 10:00:00

2025-06-22

Lors de cette compétition, les athlètes des catégories Benjamin à Master 55+ sont invités à s’affronter sur 200m. Restauration et buvette sur place

Port de plaisance

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 86 57 68 44

English : Championnat de normandie de canoë-kayak sprint

Athletes from the Benjamin to Master 55+ categories are invited to compete over 200m. Catering and refreshments on site

German :

Bei diesem Wettkampf sind Athleten der Kategorien Benjamin bis Master 55+ eingeladen, über 200m gegeneinander anzutreten. Verpflegung und Getränke vor Ort

Italiano :

Durante questa competizione, gli atleti delle categorie Benjamin e Master 55+ sono invitati a gareggiare sui 200 metri. Catering e rinfreschi in loco

Espanol :

Durante esta competición, se invita a los atletas de las categorías Benjamín a Máster 55+ a competir en 200 metros. Catering y refrescos in situ

