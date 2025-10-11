Championnat de Nouvelle Aquitaine de voitures radio commandées 1/8ème Automodélisme Reignac
Circuit d’auto modélisme Reignac Gironde
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
2025-10-11
Le club de REIGNAC reçoit la dernière manche du Championnat de France à l’échelle Tout Terrain 1/5ème !
Aussi appelé pour l’occasion Coupe de France et Coupe des Ligues.
Restauration et buvette sur place. .
Circuit d’auto modélisme Reignac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 56 52 58 automr33@gmail.com
