Championnat de Paris d’hiver à la piscine Georges-Vallerey Piscine Georges-Vallerey PARIS

Week-end du 22 et 23/11 : Championnat de Paris d’Hiver organisé par le CD75 pour les Avenirs 3 et +. Les épreuves débuteront à 9h/9h30. Entrée libre. Venez nombreux pour les jeunes athlètes !

Piscine Georges-Vallerey 148, avenue Gambetta 75020 PARIS