Championnat de pelote à main nue Itxassou

Championnat de pelote à main nue

Mur à gauche Atharri Itxassou Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Elite féminine.

1ère partie Arrizabalaga-Bergara Etxegarai-Capellan

2ème partie Zabaleta-Bertiz Ibarrola-Erasun .

Mur à gauche Atharri Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 75 36

English : Championnat de pelote à main nue

