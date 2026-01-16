Championnat de pelote à main nue Itxassou

Championnat de pelote à main nue

Championnat de pelote à main nue Itxassou dimanche 8 février 2026.

Championnat de pelote à main nue

Mur à gauche Atharri Itxassou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08

Date(s) :
2026-02-08

Elite féminine.
1ère partie Arrizabalaga-Bergara Etxegarai-Capellan
2ème partie Zabaleta-Bertiz Ibarrola-Erasun   .

Mur à gauche Atharri Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 75 36 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Championnat de pelote à main nue

L’événement Championnat de pelote à main nue Itxassou a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme Pays Basque